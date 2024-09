Pagelle Gazzetta: Gabbia il migliore, bene anche Pulisic e Reijnders. Leao delude

E' stato Matteo Gabbia il migliore in campo ieri nel derby secondo La Gazzetta dello Sport: il difensore centrale del Milan, autore del gol vittoria all'89', si è meritato un bel 7,5 in pagella. Mezzo voto in meno ma prestazione altrettanto ottima di Reijnders e Fofana. Hanno invece preso 6,5 Maignan, Emerson Royal, Fofana, Morata e Abraham.

Sufficienza piena (6) per Tomori, Theo Hernandez e Loftus-Cheek, mentre Okafor ha preso 5,5. Deludente invece è stata la prestazione di Leao che per 45' fuori dal match: il portoghese si è meritato un 5.