Pagelle Gazzetta: grande partita di Kessie, bene anche Bakayoko e Calhanoglu. Abate poco brillante

Ieri sera contro la Spal, il migliore in campo nelle file rossonere è stato ovviamente Frack Kessie, il quale ha segnato una doppietta e ha regalato anche l'assist per il gol di Calhanoglu: nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, l'ivoriano ha preso 7. Mezzo voto in meno, ma comunque autori di una buonissima prestazione, per Bakayoko e Calhanoglu, mentre si sono meritati la sufficienza Donnarumma, Musacchio, Romagnoli, Piatek e Borini. 5,5 infine per Abate (poco brillante), Reina e Cutrone.