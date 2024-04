Pagelle Gazzetta: male Leao e Giroud, buon ingresso di Chukwueze

Il Milan ha perso ieri sera 1-0 contro la Roma nell'andata dei quarti di Europa League. Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il voto più basso spetta ai due giocatori più attesi, vale a dire Rafael Leao e Olivier Giroud, molto deludenti entrambi: il portoghese non si è praticamente mai visto, mentre il francese ha fallito nel finale una clamorosa occasione da gol, colpendo la traversa da due passi. I due attaccanti rossoneri hanno preso 4,5.

Mezzo voto in più, ma prestazione altrettanto negativa, per Theo Hernandez, Pulisic e Loftus-Cheek. 5,5 per Thiaw e Bennacer, mentre hanno preso la sufficienza piena Maignan, Calabria e Gabbia. Gli unici che hanno convinto (voto 6,5) sono stati Reijnders, Adli e Chukwueze, questi ultimi due entrati in campo nella ripresa.