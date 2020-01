Pagelle Gazzetta: Rebic il migliore, Theo sempre decisivo. Kjaer e Jack in difficoltà

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo ieri contro l'Udinese è stato Ante Rebic, il quale ha segnato una doppietta decisiva per la vittoria finale e quindi si è meritato un 8 in pagella. Grande prestazione (l'ennesima) anche di Theo Hernandez, che è stato ancora una volta decisivo: il terzino milanista ha preso 7,5. 6,5, invece, per Bennacer, Castillejo e Ibrahimovic, mentre sufficienza piena per Conti, Romagnoli e Leao. Mezzo voto in meno per Kessie e Donnarumma, mentre in difficoltà sia Kjaer che Bonaventura (5 per entrambi).