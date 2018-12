Pagelle Gazzetta - Rodríguez gioca per due, Higuain incompreso

Ricardo Rodríguez (voto 6.5) è stato il migliore in campo nel Milan secondo le pagelle pubblicate stamane dalla Gazzetta dello Sport. Lo svizzero "gioca per due: chiude, crossa, conclude". Sufficiente anche la prova di Abate, Zapata, Romagnoli e José Mauri (voto 6 per loro). Male Donnarumma (5.5), che "nell’unica occasione seria creata dai viola (il gol di Chiesa) si fa cogliere con i riflessi allentati". Voto 5.5 anche per Calabria e Suso, insufficienza piena per Calhanoglu ("Resta sempre incompiuto"), Cutrone e Laxalt. Ma il peggiore dei rossoneri è Higuain (voto 4.5), "che non sta bene e si sente incompreso".