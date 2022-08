Pagelle Gazzetta: Theo e Leao devastanti a sinistra, Bennacer è ovunque

MilanNews.it

Nelle pagelle della Gazzetta Sportiva all'indomani dell'amichevole del Milan vinta 6-1 contro il Vicenza, il premio di migliore in campo è andato a Rafael Leao, autore di un gol, di un assist e di tante ottime giocate (7). Stesso voto anche per Theo Hernandez (lui e il portoghese devastanti sulla fascia sinistra), Bennacer (si è mosso tanto e ha recuperato tanti palloni), Messias (ancora in gol) e Rebic (ha segnato una doppietta). 6,5 per Tomori, mentre tutti gli altri rossoneri hanno preso 6.