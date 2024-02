Pagelle Gazzetta: Theo il migliore, molto bene anche Gabbia. Pulisic mai pericoloso

E' Theo Hernandez, autore del gol vittoria, il migliore in campo nel Milan ieri sera contro il Napoli secondo La Gazzetta dello Sport: il francese ha preso 7,5. Ottima prestazione anche di Gabbia in difesa, il quale si è meritato un bel 7. Mezzo voto in meno per Adli, Leao e Florenzi.

Hanno invece preso la sufficienza piena (6) Maignan, Calabria, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah e Simic. 5,5 per Kjaer e Giroud, così come per Pulisic che ieri sera si è visto poco e non è stato mai pericoloso.