Pagelle Tuttosport: Bonaventura il migliore, Calhanoglu pericoloso. Theo fa e disfa

Per Tuttosport, Giacomo Bonaventura si merita il voto più alto in pagella dopo la vittoria del Milan contro il Bologna: grande prestazione di Jack, che ha segnato anche il terzo gol rossonero e per questo ha preso un bel 7. 6,5, invece, per Bennacer e Calhanoglu (quest'ultimo è stato spesso pericoloso con le sue conclusioni), mentre la sufficienza piena (6) è stata data a Donnarumma, Musacchio, Romagnoli, Suso e Piatek. Infine, Conti, Hernandez e Kessie hanno preso 5,5: il primo ha sofferto Sansone, il secondo ha fatto bene in fase offensiva, ma non in quella difensiva, mentre l'ivoriano è entrato a fatica nel gioco rossonero.