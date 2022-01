Pagelle Tuttosport - Calabria entra bene, male Brahim Diaz

“Non c’è più nessun dubbio. Siamo in presenza di un predestinato”. Lo scrive Tuttosport parlando di Rafael Leao, il migliore dei rossoneri (voto 7) contro lo Spezia secondo le pagelle stilate dal noto quotidiano. Buona anche la prestazione di Ibrahimovic (6.5), così come quella di Calabria (stesso voto). Sufficienza piena per Maignan, Florenzi, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers e Messias, male tutti gli altri, con Kalulu (voto 5) peggiore in campo.