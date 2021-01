Pagelle Tuttosport - Calabria ispirato, Kessié ovunque

Tuttosport premia Ibrahimovic con un 7.5 in pagella. Lo svedese è "il migliore, senza ombra di dubbio", scrive il quotidiano torinese. Voto 7 per Calabria, mezzo punto in meno per Donnarumma, Kalulu, Dalot e Kessié. Sufficienza piena per Romagnoli, Tonali e Diaz, rimandati Castillejo e Hauge (5.5 per entrambi). Ma il peggiore è Saelemaekers: voto 4 per il belga, che "lascia i suoi in sotto-numero dopo 9 minuti che è in campo".