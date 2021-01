Pagelle Tuttosport - Calabria pazzesco, Theo il peggiore

Secondo le pagelle di Tuttosport, Calabria è stato il migliore del Milan nella sfida contro il Bologna. Voto 7.5 per il terzino rossonero, il cui rendimento è "semplicemente pazzesco". Ottime anche le prestazioni di Donnarumma e Kessié (7 per entrambi), mezzo punto in meno (6.5) per Tomori e Rebic. Sufficienza piena per Romagnoli, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Leao e Ibrahimovic, voto 5.5 per Krunic e Mandzukic, entrati in campo nel secondo tempo. Ma il peggiore dei rossoneri è Theo Hernandez (5), che commette un grave errore, quello che consente al Bolgona di rientrare in partita.