Pagelle Tuttosport - Faro Bennacer, Kessié gara di sostanza

Secondo Tuttosport, Rebic è stato il migliore in campo nel match di ieri contro il Toro. Voto 6.5 per il croato, che "imbuca con irrisoria facilità l’assist di Castillejo". Bene anche Romagnoli e Gabbia (6.5 pure per loro), così come Bennacer ("Si conferma un faro per i compagni”), Kessié ("L’ennesima partita di grande sostanza") e Castillejo. L’unico rossonero a beccarsi un’insufficienza è Calabria (voto 5.5), che "in uscita sbaglia un paio di palloni banali".