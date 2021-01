Pagelle Tuttosport - Garanzia Donnarumma, delide Meite

Il quotidiano Tuttosport premia Donnarumma con un 6.5 dopo la prestazione offerta ieri contro l’Atalanta. Il portiere rossonero - si legge - è la "solita garanzia" e "prende tutto quello che può". Sufficienza piena per Kjaer, poi solo voti negativi. Il peggiore, secondo il quotidiano torinese, è Meite (4.5), seguito da Kalulu, Calabria, Theo Hernandez, Tonali, Kessié, Castillejo, Mandzukic, Leao, Rebic e Ibrahimovic (voto 5 per loro). Male anche Musacchio e Brahim Diaz (5.5 per entrambi).