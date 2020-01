Pagelle Tuttosport: Gigio salva il Milan, disastro Suso

Anche per Tuttosport, il giocatore rossonero a meritarsi il voto più alto contro la Samp è stato Gigio Donnarumma: il portiere milanista si è meritato un bel 7 per aver salvato la porta del Milan con grandi interventi in almeno due occasioni. Buon impatto di Ibra (6,5), mentre si sono meritati la sufficienza piena (6) Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez e Leao. 5,5 per Bennacer, mezzo voto in meno invece per Calabria (in difficoltà), Krunic (troppi errori), Bonaventura (poco lucido), Piatek (la squadra non lo ha aiutato, ma lui si è perso subito) e Calhanoglu (poco incisivo). Ma il premio di peggiore in campo va a Suso (4), autore di un'altra prova disastrosa.