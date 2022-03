Pagelle Tuttosport: Giroud ancora decisivo, quando si accende Leao si accende il Milan. Molto bene anche Tomori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagelle odierne di Tuttosport, il voto più nelle file rossonere dopo la vittoria di ieri sul campo del Napoli è stato dato a Tomori, Giroud e Leao (7): l'inglese ha vinto il duello con Osimhen, il francese ha segnato la rete decisiva per la vittoria milanista, mentre quando si accende il portoghese si accende il Milan. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Maignan, Kalulu, Theo Hernandez, Bennacer e Kessie. 6 per Calabria e Krunic, 5,5 infine per Messias e Rebic.