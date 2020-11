Pagelle Tuttosport: Ibra Superman, in gol anche Kessie. Tonali in crescita

Anche per Tuttosport, il migliore in campo nelle file rossonere nel match di ieri contro l'Udinese è stato Zlatan Ibrahimovic, autore di un gol e di un assist: il Superman milanista si è meritato un 8 in pagella. Ottima prestazione (7) anche di Kessie, in rete pure lui, mentre Tonali ha fatto vedere buone cose quando è entrato in campo e per questo ha preso un bel 6,5. Stesso voto anche per Bennacer. Sufficienza piena (6) per Donnarumma, Calabria, Kjaer, Dalot, Diaz e Rebic, mezzo voto in meno invece per Hernandez e Leao. Il quotidiano torinese ha infine dato 5 a Romagnoli (sbaglia in occasione del rigore) e Saelemaekers (è apparso piuttosto stanco).