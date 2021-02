Pagelle Tuttosport: Ibra trascina il Milan, Rebic scatenato. Nessuna insufficienza

Nella pagelle odierne di Tuttosport all'indomani della vittoria del Milan contro il Crotone per 4-0, non ci sono insufficienze per i rossoneri. Il migliore in campo è stato Ibrahimovic (8), autentico trascinatore del Diavolo. Ottima prestazione (7,5) e doppietta anche per Rebic, mezzo voto invece per Hernandez, Leao e Calhanoglu. 6,5 per Calabria, Tomori, Meite e Kessie. Sufficienza piena (6) per tutti gli altri.