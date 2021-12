Pagelle Tuttosport - Kessie domina, bene Florenzi

È Kessie, secondo le pagelle stilate da Tuttosport, il migliore in campo del Milan nella sfida contro la Salernitana. Voto 7 per il centrocampista ivoriano, che "sovrasta gli avversari e si inserisce con grande continuità". Stesso voto per Florenzi e Saelemaekers, mezzo punto in meno (6.5) per Bennacer, Brahim Diaz, Leao e Messias. Sufficienza piena per il resto della squadra, compreso Krunic, che "gioca da falso nove, si muove e fa sponde", interpretando bene un ruolo non suo.