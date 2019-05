Pagelle Tuttosport: Kessie il migliore, Calha ancora in gol. Deludono Piatek e Cutrone

Secondo Tuttosport, è stato Franck Kessie il migliore in campo ieri sera nelle file rossonere contro la Spal: il centrocampista, autore di due gol e di un assist, si è meritato un bel 7 in pagella. Buona prestazione (6,5) anche di Romagnoli e Calhanoglu, con quest'ultimo che ha realizzato due reti nelle ultime tre partite. Sufficienza piena (6) invece per Abate, Musacchio, Rodriguez, Suso e Borini, mentre hanno preso mezzo voto in meno Reina e Bakayoko. Le delusioni della serata sono stati Piatek e Cutrone, i quali hanno preso entrambi 5.