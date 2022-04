Pagelle Tuttosport: Maignan il migliore, Diaz flop

MilanNews.it

Mike Maignan, secondo Tuttosport, è stato il migliore in campo nel Milan nella sfida di ieri sera contro il Torino: il portiere francese, autore di una grandissima parata nel secondo tempo su Vojvoda, si è infatti meritato un bel 7 in pagella. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettand positiva, per Tomori e Tonali, mentre Calabria, Kalulu, Theo Hernandez e Leao hanno preso la sufficienza piena. 5,5 a Kessie e Messias, 5 a Giroud e Saelemaekers, ma il titolo di peggiore in campo è invece per Brahim Diaz, autore di un'altra prova molto deludente (voto 4,5).