Pagelle Tuttosport: Rebic, Saelemaekers e Hernandez i migliori, Castillejo e Bonaventura in difficoltà

Secondo Tuttosport, il voto più alto in pagella dopo la gara di ieri contro la Roma, spetta a Rebic, a Theo Hernandez e anche a Saelemaekers (7): il croato ha segnato il primo gol dei rossoneri, il terzino si è guadagnato il rigore poi trasformato da Calhanoglu, mentre il belga ha cambiato marcia al Milan quando è entrato in campo nella ripresa. Bel voto (6,5) anche per Calhanoglu, così come per Romagnoli, Kjaer e Paquetà. Sufficienza piena per Conti, Kessie e Bennacer, mentre hanno faticato sia Castillejo che Bonaventura, i quali hanno preso 5. Non giudicabile, infine, la prestazione di Donnarumma, che non ha praticamente mai dovuto compiere nessuna parata.