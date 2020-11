Pagelle Tuttosport: si salvano Theo e Kessie, Romagnoli e Tonali flop

Ci sono poche sufficienze nelle pagelle di Tuttosport dopo la sconfitta di ieri del Milan contro il Lille: gli unici ad aver preso 6 infatti sono Hernandez, Kessie, Bennacer e Rebic. Mezzo voto in meno per Kjaer, Diaz, Calhanoglu e Ibrahimovic, mentre Gigio, Dalot, Leao e Krunic si sono meritati un 5. I peggiori in campo (4,5) sono stati invece Romagnoli, che non sta attraversando un grande momento di forma, e Tonali, il quale ha fornito un'altra prestazione piuttosto deludente.