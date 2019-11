Pagelle Tuttosport: Suso decisivo, Bennacer e Calabria in difficoltà

Anche per TuttoSport in edicola questa mattina, il migliore in campo ieri sera nel Milan è stato Suso, il cui ingresso in campo nella ripresa è stato decisivo per la vittoria finale dei rossoneri: lo spagnolo, autore di un bel gol su punizione, si è meritato un bel 6,5 in pagella. Sufficienza piena per Donnarumma, Duarte, Romagnoli, Hernandez e Piatek, mentre hanno preso 5,5 Musacchio, Kessie, Paquetà, Castillejo e Calhanoglu. Prova deludente, invece, di Calabria e Bennacer, i quali hanno preso 5.