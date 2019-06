Pagni: "Cutrone si rilancia con l’Under 21 e mette in difficoltà Maldini e Boban: sicuri di volerlo vendere?"

Comunque finisca, per il Milan sarà solo un vantaggio. E già questa potrebbe essere una storia a lieto fine. Perché dopo la prestazione nel secondo tempo contro la Spagna, Patrick Cutrone ha lanciato due messaggi distinti, per altro arrivati a destinazione: il primo all’allenatore dell’Under 21, Gigi di Biagio e l’altro ai vertici rossoneri, in primis a Paolo Maldini e Zvonimir Boban e in second’ordine a Marci Giampaolo. Al tecnico romano, Cutrone ha mandato a dire che il posto di titolare all’Europeo è “roba sua”. Molto più incisivo il suo impatto contro la Spagna, rispetto a Moise Kean: non solo ha allungato la difesa avversaria, ma il suo modo di giocare a sportellate, con il “veleno addosso” (come lo ha sempre definito Gennaro Gattuso) ha messo pressione agli iberici, oltre a liberare Chiesa per il gol del raddoppio.

Un Cutrone rigenerato (non segna dal gennaio scorso), in bella evidenza con l’Under 21 non può che rappresentare un doppio vantaggio per il Milan. Nel caso di cessione, le richieste aumenteranno e così il suo prezzo. Ricordiamo sempre, che essendo cresciuto nelle giovanili, per i rossoneri è tutta plusvalenza. Ma un giocatore con le sue caratteristiche, sempre pronto a buttarsi nella mischia, che non si arrende mai, che ha i colori rossoneri “dentro”, non può che essere un elemento in più per mister Giampaolo. Il quale non solo ha dimostrato di saper apprezzare anche una punta “fisica” accanto a giocatori più tecnici, ma è stato ingaggiato anche perché sa lavorare con i giovani: e il buon Patrick da Como è pur sempre un classe ’98.

Il Bollettino è convinto che prima di Cutrone ci sarebbero altri giocatori da cui ricavare plusvalenze importanti (Donnarumma e Suso su tutti). Per non dire che si sarebbero altri giocatori da cedere (ma da cui non si ricaverebbe altrettanto). Ed è vero che quest’anno non ha saputo ripetere la stagione precedente (ha segnato esattamente la metà, 18 contro 9 reti e solo 3 in campionato), ma un ragazzo della sua età può avere un anno meno convincente. Un insegnante di calcio come Giampaolo potrebbe essere la sua fortuna.