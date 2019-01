Pagni: "Effetto Paquetá, DAZN trasmetterà gratis le gare del Milan in Brasile"

Il Bollettino lo ha spiegato più di una volta. Per aumentare i ricavi bisogna avere giocatori che attirino pubblico, sponsor e consentano di giocare la Champions ad alto livello. Per per avere giocatori di questo tipo, bisogna aumentare i ricavi. E programmare investendo su giovani di qualità.

Lucas Paquetà è tutto questo. O per lo meno, in Brasile sono convinti che diventerà un giocatore importante a livello internazionale e una stella per la loro Nazionale.

Lo dimostra la notizia riportata dal sito CalcioFinanza.com: la tv in streaming Dazn ha deciso di trasmettere alcune partite del Milan per lanciare l’abbonamento in Brasile, dove la programmazione ufficiale partirà a marzo, proprio per soddisfare la richiesta dei tifosi dell’ex giocatore del Flamengo.

La trasmissione delle partite sarà garantita su Facebook e Youtube, dove finora erano state trasmesse le gare di Juventus e Paris St.Germain, grazie alla presenza di star come Cr7 e Neymar. Il fatto che ora si aggiunga anche il Milan, dimostra come sia stato un acquista azzeccato: attirerà nuovi tifosi e, sperano a CasaMilan, anche nuovi sponsor.