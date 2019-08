Pagni: "Kessie e Conti vogliono rimanere. Il mercato in uscita è in salita"

Questo il pensiero di Luca Pagni sul proprio blog personale:

"Il Milan deve vendere per quadrare i conti e fare spazio ad Angel Correa. Ma vendere – come il Bollettino ha già messo in evidenza – non è per nulla facile. Perché le offerte non fioccano, i prezzi offerti sono bassi e bisogna anche fare i conti con le resistenze dei giocatori.

Questo per dire che dopo il caso Andre Silva, Boban e Maldini hanno dovuto affrontare il dossier Frankie Kessie. Non è un mistero che l’ivoriano abbia estimatori in Premier League, viste le sue caratteristiche tecniche e agonistiche. Negli ultimi giorni, a Casa Milan è arrivata una offerta dal Wolverhampton, lo stesso club che ha ingaggiato Patrick Cutrone.

Non è ancora chiaro se Boban e Maldini abbiano dato il via libera alla cessione. Anche perché si sarebbero privati dell’unico centrocampista di peso, per una cifra non eccezionale. Tra l’altro, una trattativa complicata dalla chiusura anticipata a oggi del mercato in Premier rispetto agli altri campionati. Di sicuro, è emersa la netta volontà del giocatore a rimanere a San Siro. Pensa di giocarsi le sue carte con Marco Giampaolo e vuole mettersi in mostra con il Milan rilanciato da Elliott, in un club che ha ambizioni e vuole tornare in pochi anni stabilmente in Champions. Tradotto: Kessie considera i Wolves un “demansionamento”.

Rimangono quindi aperte le due piste principali sul fronte cessione: Suso (che piace sempre alla Roma) e Andre Silva. Per loro, così come per altre possibili partenze (da Laxalt a Castillejo) si deciderà presumibilmente negli ultimi giorni di mercato, quando le trattativa andranno chiuse in un modo o in un altro. Quando la controparte sa che deve cedere per motivi di bilanci ovviamente ne approfittano.

Inoltre bisogna considerare anche la volontà dei giocatori. Il Milan ha dalla sua quella di Correa, che ha fatto sapere all’Atletico Madrid che vuole andarsene. Ma nel caso dei giocatori rossoneri sulla lista dei partenti, incontro difficoltà: Suso non ha preso in considerazione le avances del Lione, perché non interessato alla Ligue 1.

Un discorso analogo si può fgare anche per Andrea Conti. Gli era stato prospettato un prestito secco al Parma, per poter giocare con continuità e riprendersi al meglio dal doppio infortunio, visto che al momento è chiuso da Davide Calabria. Ma anche lui preferisce giocarsela e non perdere la ribalta di San Siro".