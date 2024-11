Paletta: "Chi può vada a La Bombonera, difficile trovare qualcosa di simile"

Nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, format curato e prodotto da Milan TV con ospiti diversi protagonisti del mondo rossonero, presente e passato. In questa puntata l’ospite è Gabriel Paletta, roccioso difensore centrale che ha vestito la maglia rossonera dal 2015 al 2018, con una parentesi in prestito all’Atalanta nel 2016.

Com’è giocare con il Boca alla Bombonera?

“Bellissimo. Chi può deve andare a vedere una partita in quello stadio, è diverso da tutti gli altri. I tifosi sono tutti sopra di te. Lo stadio non è grandissimo ma sono tutti in piedi e le partite di Coppa Libertadores sono le più belle di tutte. I tifosi per le partite di coppa diventano pazzi, è bellissimo. Sono stato lì tre anni, mi sono sentito molto molto bene”.

Un’atmosfera simile che hai ritrovato in carriera?

“Difficile da trovare qualcosa del genere. Quando la gente inizia a saltare e cantare la Bombonera trema. Certo, ho giocato ad Anfield che è tanta tanta roba. Anche San Siro”.