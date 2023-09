Pallone d'Oro 2023, ecco i 30 candidati: i francesi snobbano Leao

France Football ha annunciato in serata i 30 candidati al Pallone d'Oro 2023 sui propri canali social. Il vincitore del premio verrà annunciato in autunno. Tra le nomination non ci sono quelle di Rafael Leao e Olivier Giroud, calciatori del Milan protagonisti nella cavalcata Champions rossonera. L'attaccante francese è stato anche la spalla di Mbappè nella spedizione francese al Mondiale. La lista completa:

- Josko Gvardiol (RB Leipzig, Manchester City)

- Jamal Musiala (Bayern Monaco)

- Karim Benzema (Real Madrid, Al-Ittihad)

- Andrè Onana (Inter, Manchester United)

- Mohamed Salah (Liverpool)

- Bukayo Saka (Arsenal)

- Kevin De Bruyne (Manchester City)

- Jude Bellingham (Borussia Dortmund, Real Madrid)

- Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte, PSG)

- Bernardo Silva (Manchester City)

- Kvicha Kvarastkhelia (Napoli)

- Nicolò Barella (Inter)

- Emiliano Martinez (Aston Villa)

- Ruben Dias (Manchester City)

- Erling Braut Haaland (Manchester City)

- Martin Odegaard (Arsenal)

- Ilkay Gundogan (Manchester City, Barcellona)

- Yassine Bonou (Siviglia, Al-Hilal)

- Julian Alvarez (Manchester City)

- Vinicius Jr (Real Madrid)

- Lionel Messi (PSG, Inter Miami)

- Rodri (Manchester City)

- Lautaro Martinez (Inter)

- Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

- Robert Lewandowski (Barcellona)

- Kim Min Jae (Napoli, Bayern Monaco)

- Luka Modric (Real Madrid)

- Kylian Mbappè (Paris Saint Germain)

- Harry Kane (Tottenham Hotspur, Bayern Monaco)

- Victor Osimhen (Napoli)