Palmeri: "Paradossalmente la corsa dell’Inter può essere sul Milan"

Il giornalista Tancredi Palmeri ha voluto dire la sua sulla corsa in Serie A delle due milanesi. Ecco, di seguito, le sue parole nell'editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Paradossalmente la corsa dell’Inter può essere sul Milan: perché Roma e Napoli non avranno Champions ad affaticarli, perché il Milan ha un mercato ovviamente incompleto, e perché appunto dovrà pagare lo scotto dell’Europa che conta al mercoledì, e per la prima volta dopo anni".