Pancaro: "Maldini mi sta piacendo tantissimo. È uno dei migliori dirigenti in Italia"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Pippo Pancaro ha parlato di tante tematiche. Queste le sue parole su Maldini: “Mi piace moltissimo il modo in cui sta lavorando dietro la scrivania. Ogni tanto lo sento ancora, è una persona molto intelligente, diciamo che ha fatto qualche anno di praticantato e oggi è uno dei dirigenti migliori che ci sono in Italia. Lo conferma il lavoro straordinario che stanno facendo al Milan, prendendo giovani di prospettiva e di talento nonostante non possano spendere cifre folli. E ora si ritrovano a lottare per lo scudetto. E poi si vede chiaramente che ha una bellissima sinergia con l’allenatore. Il calcio italiano ha bisogno di uomini come Paolo“.