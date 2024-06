Panucci: "Fonseca persona per bene, incarna stile Milan. Però per competere servirà migliorare la rosa"

Christian Panucci, ex difensore rossonero è stato intervistato da SportMediaset a margine dell’evento della Five Padel Cup, in scena a Cervia. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla stretta attualità rossonera:

Panucci: “Sicuramente Fonseca è una persona per bene e va verso stile Milan. Ha lasciato un buon ricordo a Roma e ora può fare bene in rossonero. Io penso sempre che per fare un buon allenatore ci vogliono i giocatori, quelli veri, per questo se il Milan vorrà competere per qualcosa di importante deve ancora migliorare la squadra“.