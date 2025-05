Panucci: "Il Milan non ha mai avuto di idea di come uscire dal pressing del Bologna"

vedi letture

Il Milan perde la finale di Coppa Italia non scendendo in campo contro un Bologna ben schierato. Christian Panucci, in diretta a Mediaset nel post partita, commenta così la prestazione delle due squadre:

“Il Bologna ha meritato per organizzazione e coraggio. Inizialmente il Milan ha fatto qualcosina, ma poi quando è stato pressato non ha mai avuto idea di come uscire dal pressing: palla sempre dietro al portiere. La squadra di Italiano è stata molto più organizzata ed ha meritato di vincere”.