Paolo Maldini sull'Udinese: "La considero da sempre una delle squadre più fisiche in assoluto. Lucca merce rara"

vedi letture

Presente lunedì al Friuli per la gara della Nazionale, l'ex dirigente rossonero Paolo Maldini ha assistito dal vivo al debutto del figlio in azzurro. L'esordio in Nazionale di Daniel è arrivato sullo stesso campo in cui papà Paolo ha esordito con la maglia del Milan: "La mia carriera è iniziata qui a Udine da professionista; torno sempre molto volentieri. Quelle che ho vissuto sono emozioni da papà, che sono molto più forti di quelle del calcio giocato", ha detto l'ex difensore del Milan.

Sull'Udinese, che sabato scenderà in campo a Milano proprio contro il "suo" Milan: "L'Udinese la considero da sempre una delle squadre più fisiche in assoluto e i problemi dell'anno scorso mi avevano sorpreso molto. Penso che abbiano raggiunto uno status in cui possono ambire non solo alla salvezza. Lucca? È merce rara, un centroavanti di altri tempi", ha detto a TV12.