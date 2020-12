Paolo Rossi, Gravina: "Nobile dedicargli il titolo capocannoniere"

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Dedicare il titolo di capocannoniere a Paolo Rossi memoria è un'iniziativa nobile, che dipende dalla Lega di Serie A, e io la appoggio. Intitolargli lo stadio Olimpico la vedo più difficile dato che appartiene ad una realtà esterna al calcio, la società Sport e Salute. Per quelle che sono le nostre competenze stiamo pensando di dedicarli progetti e iniziative". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in collegamento con Radio anch'io Sport. Gravina ha anche ricordato Enzo Bearzot, a dieci anni dalla scomparsa. "Io ho avuto il privilegio di conoscerlo a fondo e lavorare con lui come suo vice in federazione. Credo che sia giusto ricordarlo con il ripristino della borsa di studio in suo onore". (ANSA).