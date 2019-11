Paquetà in gol con il Brasile: ora deve ripetersi anche nel Milan

Lucas Paquetà ha risposto nel modo migliore alle polemiche sulla maglia numero 10 del Brasile, segnando ieri nell'amichevole contro la Corea del Sud (3-0 per i verdeoro il risultato finale): come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, ora il giovane centrocampista dovrà ripetersi anche nel Milan dove tutti si aspettano di più da lui (l'ultima rete in maglia rossonera risale allo scorso 10 febbraio).