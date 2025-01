Paragone con Allegri, Conte e Simeone? Conceiçao: "Io devo portare risultati al Milan, sennò non serve a niente parlare"

vedi letture

Vigilia di Supercoppa Italiana, domani sera alle ore 20 italiane il Milan giocherà la semifinale contro la Juventus. Direttamente dalla pancia dell'Al-Awwal Park di Riyad, ha parlato Sergio Conceiçao nuovo allenatore rossonero.

Dopo le parole della presentazione è stato paragonato ad Allegri, Conte e Simeone...

"Ho grande rispetto per tutti ma siamo diversi, il modo di vedere il calcio è diverso per tutti. Conte, Simeone e Allegri hanno già fatto tanti anni di livello. Io devo portare risultati al Milan, se no parlare non serve a niente. Dobbiamo reagire, fare qualcosa domani e portare un ambiente diverso al Milan".