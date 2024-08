Pardo: "Il Milan ha tanta qualità ma anche molti limiti"

vedi letture

Intervenuto così sulle frequenze di Radio 24 nel corso di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo si è espresso in merito alla debacle del Milan al Tardini contro il Parma di Pecchia. Queste le sue considerazioni:

"Può sembrare paradossale, ma la classifica con questo calendario può già diventare un tema. Se non ti svegli rapidamente, rischi di stare a -7 o -8 dopo 5 giornate. Sarebbe una condizione psicologica molto complicata. E sarebbe un peccato, perché per me la squadra ha qualità tecnica e a me è piaciuto il calciomercato del Milan. E in queste due partite, nelle quali una l’hai sbagliata per 70′ e la seconda sbagliata a strappi in maniera clamorosa, queste qualità si vedono comunque. Però si vedono anche troppi troppi limiti".