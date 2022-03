Paris Saint-Germain, lo spogliatoio è spaccato: accuse incrociate fra sudamericani e francesi

Fonte: tuttomercatoweb

Secondo quanto riferito da RMC Sport lo spogliatoio del Paris Saint-Germain sarebbe una polveriera pronta a esplodere dopo le sconfitte contro il Real Madrid in Champions League, e conseguente eliminazione dal torneo agli ottavi, e contro il Monaco in campionato. In casa francese si sarebbero infatti formati due gruppi contrapposti in perenne lotta: quello dei sudamericani e quello dei francofoni. Una spaccatura che la sconfitta contro il Monaco ha reso ancora più evidente e pesante tanto che la proprietà è pronta a intervenire per cercare di ricomporre la frattura.

RMC riporta anche un esempio: “Quanto un calciatore commette fallo su Neymar ci sono almeno cinque compagni che vanno a protestare con l’arbitro. - si legge sul portale transalpino - Mentre questo non accade se è Hakimi a subire un intervento falloso”. Quest’ultimo avrebbe inoltre molto legato con Mbappé, mentre i suoi rapporti con i giocatori sudamericani sarebbero inesistenti. Il clan francese inoltre avrebbe accusato quello sudamericano di essere poco coinvolto su quanto accade alla squadra, mentre quest’ultimo avrebbe risposto che i francesi dovrebbero smettere di lamentarsi perché non sono giocatori forti come loro. Una situazione davvero esplosiva.