Parma, brutto infortunio per Grassi: è a rischio per il Milan

La sfortuna continua a perseguitare Alberto Grassi, giocatore che negli ultimi anni è spesso stato frenato da infortuni. Proprio ora che i problemi sembravano definitivamente alle spalle, ecco che il ragazzo è costretto nuovamente a fermarsi. Il centrocampista, sottolinea ParmaLive.com, uscito lunedì dal campo nelle battute finali della gara col Genoa, ha infatti rimediato una lussazione gleno-omerale sinistra: il calciatore, pertanto, nei prossimi giorni sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici e consulenza specialistica per definire la scelta terapeutica migliore. A proposito di centrocampisti, non si sono allenati neanche oggi con la squadra Wylan Cyprien e Simon Sohm, sottopostisi ancora a terapie. Un po' più vicino appare invece il rientro per Valentin Mihaila, che ha continuato a svolgere un allenamento differenziato.