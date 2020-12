Parma, c’è Cornelius in attacco. Brunetta in campo dal 1’

Secondo Sky Sport, il Parma scenderà in campo a San Siro contro il Milan con un 4-3-1-2. Potrebbe esserci l'esordio da titolare di Brunetta, che andrebbe a supportare Gervinho e Cornelius in attacco. In difesa spazio a Busi, con Iacoponi a sinistra qualora Gagliolo non dovesse ancora ritenuto pronto per scendere in campo dal primo minuto. A centrocampo confermato Scozzarella in regia con Hernani e Kurtic ai suoi fianchi.