Parolo: "Atalanta-Juventus? Il pareggio ha tolto entrambe le squadre dalla lotta scudetto"

Marco Parolo, ai microfoni di DAZN, ha commentato il pareggio di ieri sera fra Atalanta e Juventus in chiave lotta scudetto. Parolo ha detto: “Il pareggio fra Atalanta e Juventus ha lasciato invariata la lotta per il quarto posto, ma ha tolto due squadre dalla lotta scudetto. La Juventus non può più pensare a una rimonta che avrebbe del clamoroso nonostante l’entusiasmo del mercato che portava a sognare”.