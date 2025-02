Parolo sul Milan: "Bisogna farsi delle domande e riflettere. Di chi è la colpa? Non lo so"

Intervenuto su DAZN in occasione del post partita di Bologna-Milan, l'ex calciatore Marco Parolo ha parlato del delicato momento che sta attraversando la formazione di Sergio Conceiçao, reduce da due sconfitte consecutive che hanno inevitabilmente complicato il discorso quarto posto: "Ci sono pochissime possibilità di raggiungere il quarto posto per il Milan, la percentuale continua ad abbassarsi, credo che adesso sarebbe intorno al 10%. Il Milan è in ritardo, ha tante squadre davanti e ha otto punti di distacco. Bisogna farsi delle domande e riflettere.

Non so di chi è la colpa. Si sono provate tante strade per indirizzare la squadra ma nessuna sembra funzionare. E poi i giocatori non riescono a rimanere nella partita per 90', vanno a fiammate e poi ci sono sempre dei cali. Bologna? Il Bologna sogna perché c'è una squadra che emana energia e riesce a vincere anche le partite in rimonta come questa col Milan".