Partita tosta a Zagabria, Gabbia la mette sui binari giusti. Il Milan per ora c'è

I primi 45 minuti di Zagabria si chiudono con il Milan meritatamente in vantaggio. Occasioni da una parte e dall’altra nel corso della prima frazione, con entrambe le squadre che non rinunciano ad attaccare a pieno organico, ma sono i rossoneri ad andare più volte vicino al gol: con Kjaer e Rebic, murati sul più bello e con Giroud, che di testa impegna Livakovic. Ci pensa Gabbia a sbloccare il risultato con un colpo di testa in tuffo su un bellissimo cross di Tonali. Partita viva, partita vera, il Milan sta rispondendo presente.