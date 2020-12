Pasinato: "Pioli anche all'Inter inizio ottimamente poi ebbe dei problemi. Al Milan sta facendo molto bene"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Giancarlo Pasinato, ex calciatore con un passato anche in rossonero, ha parlato di Pioli. Queste le sue parole: "Pioli all'inizio anche all'Inter fece molto bene, poi ebbe dei problemi, mentre al Milan ha un gruppo giovane: se riesci a portarlo dalla tua parte ti può portare molto lontano, ma non so se reggerà fino alla fine"