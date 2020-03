Pasqual: "Situazione gestita in maniera paradossale, noi dell'AIC avevamo proposto da tempo di bloccare tutto"

Ex capitano della Fiorentina ed ora consigliere dell’AIC, Manuel Pasqual, intervenuto a TMW Radio all’interno della trasmissione “Stadio Aperto” parla della controversa gestione del calcio in queste settimane di emergenza Coronavirus: “Noi dell’AIC avevamo proposto da diverso tempo di bloccare tutto perché i calciatori, come tutte le persone, sono a rischio contagio essendo a contatto con molta gente. Ci sono stati diversi casi nel calcio e per questo ci vuole un emendamento adatto, è stato paradossale come si è gestito la situazione. Nonostante il decreto che limita gli spostamenti di tutti nelle zone rosse si è fatto viaggiare le squadre per andare in trasferta, è assurdo. La volontà dei calciatori era quella di non scendere in campo e ovviamente di non andare in trasferta. Devo comunque fare i miei complimenti ai calciatori che stanno vivendo un momento di assoluta incertezza facendo i salti mortali anche per evitare di contagiare le persone care, anche se la categoria che va più supportata è quella degli operatori sanitari che stanno facendo di tutto per arginare il virus”.