Pasqualin: "Siamo di nuovo nella giungla: avevamo esultato per l'introduzione dell'albo dei procuratori ma è stata prorogata"

Il procuratore e avvocato Claudio Pasqualin a Stadio Aperto, su TMW Radio, ha parlato così della questione procuratori e della lunghezza del mercato: “Siamo ancora nella giungla. Mentre tutti esultavamo per la reintroduzione degli esami per quanto riguarda i procuratori, adesso è arrivata la proroga ed è inspiegabile. Siamo nella situazione di prima. Tutti avevamo esultato per la riforma perché avevamo detto che serviva riportare competenza e professionalità e ora siamo nella stessa giungla del mercato. Per quanto riguarda la lunghezza del mercato sono dell’idea che si stava meglio anni fa, quando durava due settimane a luglio e poi c’era la settimana a novembre”