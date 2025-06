Passerini: "Se è integro come mi dicono essere, Modric è un giocatore che non può che fare bene nel Milan"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e sul possibile arrivo di Luka Modric in rossonero: "Il Milan è fiducioso di chiudere Modric anche a breve. Farà 40 anni a settembre. Io credo che un giocatore di questo genere non possa far male al Milan. È uno di leadership e può dare soltanto una mano. E anche tecnicamente: Modric ha giocato 57 presenze l'anno scorso, più o meno 50 minuti di media a partita; significa che, se il giocatore sta bene e sta in condizione, se è integro come mi dicono essere, può dare una mano sul campo e dal punto di vista dell'esperienza".

LE ULTIME SU MODRIC AL MILAN

Luka Modric è vicino alla firma con il Milan: questa è l'indiscrezione che è arrivata nella serata di ieri, riportata dai colleghi di Sky Sport 24 durante il consueto appuntamento con Calciomercato - L'Originale. A margine della trasmissione è intervenuto l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che, dopo aver dato la notizia sulla trattativa in corso con Tare partito addirittura per la Croazia, ha poi commentato l'eventuale arrivo del fuoriclasse croato a Milanello. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Di Marzio su un possibile arrivo di Modric: "Credo che Igli Tare voglia inserire nel nuovo Milan una figura che possa essere di grande esempio per i giovani che arriveranno e possa essere un trascinatore per i giocatori attuali. Per dare nuova linfa: campione vero sotto tanti punti di vista e potrà insegnare tanto sotto tutti i punti di vista in campo e dal punto di vista caratteriale. La sua passione per il Milan ha inciso nella scelta? Secondo me sì".