Passerini: "Se il Milan sarà uscito davvero dalla crisi lo scopriremo presto"

Il Milan ha vinto contro il Frosinone trovando così la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo due mesi che non accadeva. Sia la gara contro la Fiorentina che quella contro i ciociari ha messo in mostra un Milan non bello ma quantomeno concreto e, soprattutto contro i laziali, ordinato in campo. Certo è che manca ancora qualcosa per capire davvero se il Milan si è risvegliato.

Il giornalista del Corriere della Sera, Carlos Passerini, ha commentato così questa mattina sulle colonne del suo quotidiano: "Se il Milan è davvero uscito dalla crisi lo scopriremo presto, dopo il doppio incrocio di fuoco che segnerà in un modo o nell’altro la stagione rossonera: prima l’Atalanta sabato a Bergamo, quindi il Newcastle il mercoledì successivo. Conteranno i risultati, certo, ma conterà soprattutto lo spirito, anche perché in Champions vincere non basterà".