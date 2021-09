Pastore su Ibrahimovic: "Sa che il Milan è competitivo in Italia"

Intervistato da Sky Sport, il noto giornalista sportivo, Giuseppe Pastore, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "L'anno scorso era il giocatore fondamentale, ma nel girone di ritorno con gli infortuni il Milan ha perso tanto. Quest’anno può essere l’attore non protagonista di una squadra che fa benissimo senza di lui. Vincere qualcosa sarebbe una chiusura perfetta della sua carriera, iniziata nel 1999. Per lui sarebbe l'ennesimo record. Vincere la Champions? Qui l'ottimismo sfocia nella follia. Però potrebbe diventare il primo quarantenne a segnare in Champions. Ibra sa che il Milan è più competitivo in Italia, ma la Champions lo ha sempre angosciato. Oggi Ibra è più realista".