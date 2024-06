Pastore: "Zirkzee è un giocatore molto più affascinante per i tifosi, stimola anche la fantasia"

L'account TikTok di Cronache di Spogliatoio ha proposto un video in cui gli opinionisti più quotati, ospiti della pagina, hanno espresso la loro preferenza sul prossima attaccante del Milan. Le scelte erano due: Joshua Zirkzee del Bologna o Artem Dovbyk del Girona. Gli intervistati erano Riccardo Trevisani, Fabrizio Biasin, Stefano Borghi, Giuseppe Pastore e Fernando Siani. Tutti hanno espresso il medesimo giudizio: al centro dell'attacco rososnero vedrebbero meglio l'olandese del Bologna.

Le parole di Giuseppe Pastore su Joshua Zirkzee: "Secondo me Zirkzee è un giocatore molto più affascinante per i tifosi, stimola anche la fantasia. Si parla e si sogna con i duetti con Rafael Leao. E’ un giocatore anche più pronto forse per la Serie A, ha dimostrato di saperla fare bene con il Bologna portato in Champions League. E poi c’è un’altra cosa, Zirkzee quest’anno non ha mai fallito gli scontri diretti: ha segnato a San Siro contro Inter e Milan, all’Olimpico contro Lazio e Roma, a Bergamo, decisivo anche in Coppa Italia… E per un Milan che ha dimostrato di andare in grande difficoltà quest’anno negli scontri diretti è sicuramente un’iniezione di fiducia e di personalità".